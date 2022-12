Komt er dit jaar nog een groot compromis over uw pensioen, belastingen en het sociaal tarief? De Croo wil nog deze 4 grote hervormingen forceren

Minder baby’s in Vlaanderen: geboorte­cij­fer afgelopen tien jaar met 6,5 procent gedaald

De voorbije tien jaar is het aantal geboorten in Vlaanderen met zo’n 6,5 procent afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). Vorig jaar werden in Vlaanderen 64.282 kinderen geboren, in 2012 waren dat er nog 68.757.

30 november