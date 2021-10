Komt de vierde golf op ons af? Van Gucht: “Aantal besmettingen zal nóg stijgen. Hopelijk wordt besmettingsgolf geen ziekenhuisgolf”

Komt de vierde coronagolf op ons af, of is die er zelfs al? Het aantal besmettingen in ons land is in 14 dagen verdubbeld. Dagelijks testen nu al 3.500 mensen positief. Wie raakt besmet? Wie belandt op intensieve zorg? En vooral: moeten we ons zorgen maken? Viroloog Steven Van Gucht beantwoordt zeven vragen.