"Komende weken maximaal 54.300 eerste vaccinaties met Pfizer-vaccin”

De komende weken zullen in België wekelijks maximaal 54.300 Pfizer-vaccins voor een eerste vaccinatie kunnen toegediend worden. Dat blijkt uit cijfers die de taskforce vaccinatie vandaag vrijgegeven heeft. De cijfers zijn gebaseerd op de geplande leveringen door Pfizer en de keuze om een tweede vaccinatie tijdig te kunnen toedienen. Er wordt ook een beperkte strategische stock aangelegd uit voorzorg, als leveringen bijvoorbeeld niet zouden doorgaan of er iets misloopt met een transport.

Voor volgende week bevestigt Pfizer de levering van 78.390 dosissen. Voor de eerste twee weken van februari zijn voorlopig 97.110 en 98.280 dosissen gepland, maar dat is nog niet met zekerheid bevestigd. Over de periode nadien is er volgens de taskforce nog geen enkele duidelijkheid of de initiële planning van Pfizer nog overeenstemt met de realiteit. De cijfers kunnen dan ook nog week na week wijzigen.

Op die manier kunnen er de komende weken maximaal 54.300 Pfizer-vaccinaties voorzien worden voor wie een eerste prik moet krijgen. Het gaat om ongeveer 33.500 stuks in Vlaanderen, 15.500 in Wallonië, bijna 5.000 in Brussel en 400 in de Duitstalige Gemeenschap.

“Op die manier garanderen we dat de tweede dosis, die na drie weken moet volgen, kan gegeven worden”, zegt professor Dirk Ramaekers. Volgende week moeten immers 24.726 personen al een tweede vaccinatie krijgen. In de weken nadien lopen de aantallen op tot 71.021 en 125.000. et aantal dosissen dat “in de diepvriezer” blijft liggen zal dan afnemen, omdat het totale aantal benodigde dosissen hoger ligt dan het aantal geleverde, maar de stock wordt toch ook nog wat opnieuw aangevuld met enkele duizenden dosissen per week om toch nog eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

Tweede dosissen

“De tweede dosis is heel belangrijk in het planningsproces voor de komende weken”, geeft Ramaekers aan. “Dat neemt logischerwijs de helft van het aantal vaccinaties in na enkele weken. We komen nu in feite in de fase waarin die tweede dosis erbij komt, het is logisch dat daarmee rekening is gehouden. De stock die we hebben, dient net om dat op te vangen. Vanaf de tweede of derde week van februari komen we in een soort evenwichtsfase, waarbij het aantal leveringen het aantal toedieningen ongeveer zal evenaren. We rekenen er ook op dat Pfizer dan meer zal laten leveren, om te compenseren dat ze deze en volgende week wat minder leveren.” Ramaekers benadrukt dat de planning voor de komende weken en maanden steeds zal moeten worden bijgestuurd op basis van de reële leveringen.

De taskforce houdt ook bij een lager dan gepland aantal leveringen vooralsnog vast aan de timing van de tweede vaccinatie, 21 dagen na de eerste. “Zeker voor de doelgroep van de woonzorgcentra houden we daar consequent aan vast, aangezien het gaat om ouderen waarbij de immuunopbouw moeilijker verloopt”, zegt Ramaekers. “In andere categorieën zoals gezondheidspersoneel hebben we mogelijk iets meer ruimte, officieel kan dat tot 42 dagen. Vanuit Vlaanderen is er voor de ziekenhuismedewerkers al gezegd dat er potentieel een uitstel zal zijn voor de tweede vaccinatie, maar steeds binnen die limiet van 42 dagen. We denken wel dat we dat niet systematisch gaan moeten doen. Uitzonderlijk kan het dus, maar zeker bij woonzorgcentra wensen we ons aan de afspraken te houden.”

