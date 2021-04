Komende week 385.000 nieuwe vaccins op komst, ook Johnson & Johnson levert eerste dosissen

Deze week werden er al 382.000 nieuwe vaccins geleverd, de overgrote meerderheid van Pfizer/BioNTech (268.000). Ook Moderna leverde een nieuwe lading van 80.400 vaccins. AstraZeneca daarentegen zal pas morgen een gehalveerde lading van 33.600 in plaats van 66.000 vaccins leveren.

AstraZeneca zal volgens het voorlopige leverschema volgende week die halvering wel deels goedmaken, met 81.600 nieuwe dosissen. Pfizer levert normaal gezien maandag hetzelfde aantal als deze week, en van Moderna komt er geen nieuwe lading. Johnson & Johnson zal maandag wel een eerste beperkte lading van zijn Janssen-vaccins leveren, 36.000 in totaal. Die vaccins hebben het voordeel dat ze al meteen volledige bescherming bieden gezien er maar één prik van nodig is. Dat maakt voor volgende week alles samen iets meer dan 385.000 vaccins.

Komende weken en maanden

Voor de weken na april heeft enkel Pfizer, de enige leverancier die tot nu toe zijn beloftes is nagekomen, al een leverschema bekendgemaakt. En er is ook goed nieuws, aldus Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce. Pfizer zal mogelijk nog wat meer kunnen leveren dan nu bekend is, al zal het in dat geval allicht wel slechts om een kleine verhoging gaan. Sowieso zal Pfizer vanaf einde mei meer dan 560.000 vaccins per week leveren.

De schema’s van Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson zijn nog niet bekend, al wordt er ook bij hen een geleidelijke verhoging per week of maand verwacht.

Tot op vandaag kreeg ons land ongeveer 3 miljoen vaccins geleverd. 2.395.000 daarvan zijn tot nu toe toegediend en geregistreerd in het centrale systeem Vaccinet.

600.000 vaccins op ‘overschot’, maar doorlooptijd daalt

Daarmee blijft er momenteel een ‘overschot' van bijna 600.000 dosissen, maar daar zitten ook enkele tienduizenden vaccinaties in die nog niet geregistreerd zijn, zegt de taskforce. Ook is er een standaardverlies van enkele duizenden vaccins door kleine foute handelingen of ongelukjes, en is er een noodvoorraad van enkele tienduizenden vaccins. De rest van de voorraad is ingepland voor de komende dagen en weken.

De doorlooptijd van de vaccinleveringen, het aantal dagen tussen de aankomst van een lading en het moment waarop die is toegediend, is in het verleden effectief even boven de twee weken uitgestegen. Maar momenteel zitten we opnieuw tussen de 1 en 2 weken, zegt Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce. In heel het land vond er de voorbije week een versnelling van de campagne plaats, wat zich ook in de cijfers toont.

