Kom op tegen Kanker vraagt aangepaste zorg voor jonge patiënten

De Wever ziet het somber in voor 2024: “Er zal geen regerings­vor­ming mogelijk zijn”

Bart De Wever ziet het somber in voor de verkiezingen in 2024. “Er zal geen regeringsvorming mogelijk zijn en dus is het enige antwoord confederalisme. Hopelijk zo snel mogelijk”, verklaarde de burgemeester van Antwerpen op de Vlaamse feestdag.

11 juli