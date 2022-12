Kom op tegen Kanker krijgt jonge directeur, die zelf moeder verloor aan borstkanker: “Ik weet heel goed welke impact de ziekte heeft”

“Je verwacht bijna automatisch dat een algemeen directeur minstens vijftig jaar oud is en misschien al wat grijze haren heeft. Maar het is niet de eerste keer dat ik de functie opneem. De voorbije jaren leidde ik ook al teams in een data- en reclamebureau dat ongeveer evenveel medewerkers telde als Kom op tegen Kanker. Het aansturen van een directieteam, het maken van jaarplannen, het uittekenen van de structuur van de organisatie … Het is me allemaal niet vreemd en schrikt me niet af.”