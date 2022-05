Kom op tegen Kanker en Eén houden dit jaar opnieuw een Rospot-actie

Kom op tegen Kanker en Eén gaan maandag van start met een nieuwe Rospot-actie. In winkels, scholen en KBC-kantoren kan iedereen nog tot 17 juni terecht om rosse muntjes in Rospotten te doneren. De opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Het is van eind 2019 geleden dat de actie georganiseerd werd.

Op de noten van ‘Laat me nu toch niet alleen’ van Johan Verminnen lanceren Kom op tegen Kanker en Eén dit jaar hun actie. De bedoeling is om alle “radeloos en verloren” muntstukken die sinds corona in onze jaszakken en kasten verstopt zitten, hun weg te laten vinden naar een Rospot.

Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, legt uit: “Sinds corona betalen we veel meer digitaal. Daarom zit er nog steeds heel wat kleingeld in schuiven, jassen en kasten. Haal dat geld uit quarantaine en breng het binnen in een KBC-kantoor. Want om kanker te vermijden, bestrijden en verzachten, kunnen vele kleintjes een groot verschil maken.”

Iedereen kan zijn of haar muntjes dus binnenbrengen in een KBC-kantoor, maar ook in winkels en scholen wordt geld ingezameld. Zo kan je in alle AVA-winkels terecht, maar de Rospot-stickers worden ook door Unizo en de Bakkersfederatie verspreid naar Vlaamse zelfstandigen. Daarnaast krijgen alle Nederlandstalige basisscholen een pakketje stickers opgestuurd. Mogelijkheden te over om kleingeld een nieuw leven te geven.

Vorige edities van de Rospot-actie leverden bijna 360.000 euro op waarmee Kom op tegen Kanker wetenschappelijk onderzoek naar kanker financiert om op die manier de zorg, de overlevingskansen en de levenskwaliteit van kankerpatiënten te verbeteren.