Kom op tegen Kanker en Bond Beter Leefmilieu willen “waarschijnlijk kankerverwekkend” glyfosaat volledig verbieden

Glyfosaat is sinds 2018 verboden voor privégebruik in ons land, maar wordt wel nog gebruikt in de land- en tuinbouw. Er is al jaren discussie over de schadelijkheid van de onkruidverdelger. De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft die als “waarschijnlijk kankerverwekkend” en ook de Belgische Hoge Gezondheidsraad sprak zich in 2020 al uit over de nood aan een “gecontroleerde, geplande en progressieve afbouw”.