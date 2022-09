Kom jij in aanmerking voor een basispakket energie van 392 euro? Check het hier

Kunstgale­ries en kunste­naars verzetten zich tegen mogelijke fusie M KHA, KMSKA en Mu.ZEE

De Vereniging van Belgische moderne en hedendaagse kunstgaleries (BUP) heeft een open brief geschreven naar Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. Het is een antwoord op "hardnekkige geruchten en signalen" over een mogelijke fusie van drie Vlaamse musea. Onder meer de kunstenaars Luc Tuymans en Rinus Van de Velde en de galeriehouders Adriaan Raemdonck (Galerie De Zwarte Panter) en Tim Van Laere hebben die brief ondertekend.

15 september