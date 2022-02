Kogelwerende vesten van politie “verouderd en niet meer veilig”

Minister Verlinden in gesprek met 6 van de 1.900 nieuwe rekruten dit jaar: “Zorg toch voor meer middelen. Op school krijgen we nog geen broek”

Het was een stormachtig jaar voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Al twee maanden onderhandelt ze met de politievakbonden over loonsopslag. Voorlopig zonder resultaat, tenzij de grootste politiestakingen in jaren. Enig lichtpuntje: de minister haalde wel haar doel wat rekruteringen betreft. Dit jaar zijn er 1.900 nieuwe rekruten gestart. Verlinden ging een gesprek aan met zes van hen, over hun dromen bij de politie, maar ook over de genadeloze kritiek van de vakbonden.

3 januari