Koffiecapsules mogen eindelijk in pmd-zak

Kof­fie-ex­pert test 10 koffiecap­su­les uit de supermarkt en één merk springt eruit: “Misschien zelfs beter dan de premiummer­ken zoals Nespresso”

Wereldkoffiedag op 1 oktober is de perfecte gelegenheid om eens te kijken welke koffie we het meest drinken. Belgen drinken vandaag meer koffie uit capsules dan filterkoffie. Het succes van Nespresso en Dolce Gusto is natuurlijk de supermarkten niet ontgaan: ze brachten allemaal hun éigen versies op de markt. Koffie-expert en wereldkampioen Latte Art Peter Hernou doet voor ons de test: welke van deze 10 koffiecapsules uit de supermarkt zorgt voor het lekkerste kopje koffie?

