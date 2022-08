Koerier Chedi (28) nadat bestuurder inreed op Brussels terras: “Circulatieplannen zorgen voor de grootste frustratie. Maar dit mag nooit gebeuren”

28-jarige M.G. rijdt in op terras in hartje Brussel: “Gefrus­treerd omwille van nieuwe mobili­teits­plan”

Tafels braken, paraplu’s plooiden en mensen sprongen voor hun leven, toen een bestelwagen gistermiddag inreed op Brusselse terrassen. Er vielen zes lichtgewonden. Bestuurder (M.G.), een 28-jarige koerier, werd enkele uren later gevat in Antwerpen. De man is gekend bij het gerecht, onder meer voor slagen en verwondingen. “Zijn stoppen sloegen door omwille van het nieuwe mobiliteitsplan in Brussel", klinkt het.

27 augustus