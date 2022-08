Koen, Eva en hun drie kinderen zitten op de circusschool: “Wij, acrobaten? Nee, dat is een misvatting”

Waarom voetballen, mountainbiken of padellen als je ook kan kiezen voor vuurspuwen, trapeze of koorddansen? Eva en Koen waren prille veertigers toen hun kinderen hen introduceerden in de circusschool. Nu gaan ze met z'n vijven en is circus hun grootste passie. Maar wat niks of niemand intussen kon verhinderen: hoe bij Eva het licht uit ging. “Uit de gouden kooi van het onderwijs stappen, dat was het moeilijkste dat ik ooit deed.”