Koen Daniëls (N-VA) en Hannes Anaf (Vooruit) kritisch over vertrek van Groen uit onderzoekscommissie Kinderopvang

Groen komt met aanbevelin­gen voor kinderop­vang: 5 kinderen per begeleider en betere arbeids­voor­waar­den

Groen komt met eigen aanbevelingen voor de aanpak van de crisis in de kinderopvang. Volgens de oppositiepartij gaan de voorstellen die de meerderheidspartijen aan het opstellen zijn niet ver genoeg. Parlementsleden Celia Groothedde en Björn Rzoska stellen dat de huidige norm van 8 of 9 kinderen per begeleider drastisch omlaag moet naar 5 kinderen per begeleider en er dient ook fors geïnvesteerd worden in de sector.

