Koel- en vriesbedrijven willen stijging energieprijzen sneller doorrekenen aan klanten

Hoge energie­prij­zen: "Zelfs middenklas­se gezinnen geven nu dure zaken in pand om schoolspul­len te kunnen kopen”

Aankoophuizen waar je dure spullen snel kan ruilen voor cash zitten in de lift. Ook de pandjeshuizen, die je een lening in onderpand geven, doen gouden zaken. Een pandjeshuis ziet zelfs 800 procent meer klanten over de vloer komen. En dat zijn lang niet altijd de mensen met de laagste inkomens. “Onze klanten komen even goed uit de middenklasse, en gebruiken het geld om hun energiefactuur te betalen, of omdat ze schoolspullen nodig hebben voor hun kinderen.”

13:28