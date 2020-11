Knuffelkledij verovert onze kledingkast: we kopen met z'n allen streelzachte troost

We zijn softies geworden in onze kleerkast. De strakke jeans ligt op het onderste schap, we doen het in coronatijd met sponsen broeken en wollen rokken. Ooit zorgden die materialen voor jeugdtrauma's, maar vandaag is het streelzachte troost. "Een sjaal waarin je kan wegduiken, geeft het huidcontact dat we zo missen."