‘Knuffelcontact’ is woord van het jaar 2020

14 december Maggie De Block (Open Vld) blikt in een interview met Sudinfo terug op haar aanpak als minister van Volksgezondheid in de eerste golf van de coronapandemie. Als lid van de regeringen Wilmès I - een kabinet in lopende zaken - en Wilmès II heeft De Block “haar uiterste best gedaan, net zoals elk ander regeringslid”. Verontschuldigingen aanbieden, zoals meermaals in Franstalig België werd geopperd, is De Block niet van plan. “Excuses? Die heb ik niet aan te bieden. Ik heb het maximum gedaan.”