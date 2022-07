Knokke zet Nederlands-Belgische politiepatrouilles in tegen overlast door jongeren

“Traditiegetrouw vertoeven tijdens de zomer veel Nederlandse jongeren in de Knokke-Heistse uitgaansbuurten”, verduidelijkt korpschef Steve Desmet. “Dankzij de samenwerking kunnen we efficiënter optreden bij overlast. Zo kunnen we de jongeren sneller identificeren omdat onze Nederlandse collega’s toegang hebben tot de Nederlandse informatiedatabanken. Bovendien merken we dat de jongeren sneller in dialoog gaan met een Nederlandse agent.”