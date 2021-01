Knippen of toch omarmen? Hoe langer de lockdown, hoe creatiever de coronacoupes

UZ Leuven opent extra Covidunit: “We kunnen maar beter voorbereid zijn”

14 januari Op de dienst intensieve zorg van het UZ Leuven is gisteren een extra Covidunit geopend, goed voor twaalf bedden. Dat is nodig, want het ziekenhuis kampt met een - voorlopig beperkte opstoot - aan coronapatiënten.