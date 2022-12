Knack publiceert opnieuw gelekte mails over “foute begroting”, maar document toont dat kabinet De Croo eerder wel aanpassingen vroeg

De heisa draait rond de kostprijs van de btw-verlaging op gas en elektriciteit. Die had het kabinet-De Bleeker ingeschreven in de begroting zodat die 1,3 miljard euro extra in het rood ging. Nadat de oppositie het grotere tekort opmerkte, ontstond er een discussie of het kabinet van de premier er akkoord mee was gegaan. Uiteindelijk moest De Bleeker opstappen. Ze had een “materiële fout” gemaakt, heette het.

‘Knack’ publiceerde gisteren een mail die op woensdag 9 november werd verstuurd van het kabinet-De Croo naar het kabinet-De Bleeker. “Daaruit blijkt dat er door het kabinet-De Croo geen enkele opmerking werd gemaakt over het gestegen begrotingstekort, laat staan dat gevraagd werd om dat te wijzigen”, schrijft het weekblad. Maar uit de documenten die ook onze redactie kon inkijken blijkt dat het kabinet-De Croo eerder wel aangekaart heeft dat wat het kabinet-De Bleeker schreef niet in lijn was met wat was afgesproken binnen de regering. Of dat nu de juiste redenering was of niet, dat is een andere discussie. Maar het is niet zo dat het kabinet van de premier hier nooit over gepiept heeft.