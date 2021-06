KMI waarschuwt voor onweersbuien met plaatselijk veel regen - straten blank in Limburg en Vlaams-Brabant

Het KMI waarschuwt vanavond voor onweersbuien. Die kunnen gepaard gaan met plaatselijk veel regen en liggen over het centrale deel van het land, rond een lijn tussen Doornik en Hasselt en hier is voorlopig niet veel beweging in. Op verscheidene plaatsen in Vlaanderen zorgt de regen voor ernstige wateroverlast.

Voor alle Waalse provincies, Brussel en de provincies Limburg en Vlaams-Brabant geldt een stuk van de avond en nacht code oranje. Voor Antwerpen en Oost-Vlaanderen geldt code geel.

Vannacht wordt het droger vanuit het noorden, maar een neerslagzone zal echter boven het zuiden en zuidoosten van het land blijven hangen. In de zuidelijke landshelft kan er daardoor veel neerslag vallen.

Volledig scherm Wateroverlast in het centrum van Sint-Genesius-Rode. © Bart Kerckhoven

Vlaams-Brabant

In het Pajottenland sloeg het onweer vanavond zwaar toe. In Sint-Genesius-Rode is het centrum opnieuw onder water gelopen, voor de tweede keer in amper een maand tijd. In Herne werd het rampenplan afgekondigd nadat een wolkbreuk verschillende straten en tientallen woningen onder water zette en ook in Gooik viel het water met bakken uit de lucht. De brandweer is uitgerukt om zoveel mogelijk water weg te pompen en krijgt daarbij de hulp van lokale landbouwers. Er worden ook zandzakjes uitgedeeld. Ook de Beerselse deelgemeente Alsemberg kampt dinsdagavond met wateroverlast.

Volledig scherm Herne. © Tom Vierendeels

Ook in de Zoutleeuwse deelgemeente Halle-Booienhoven, in het oosten van Vlaams-Brabant, regende het fel, maar daar bleef de schade beperkt. “Er zijn een vijftal straten onder water komen te staan door de felle regenbui en de modder die van de velden kwam”, zegt burgemeester Boudewijn Herbots van Zoutleeuw. “In een zestal huizen liep er water binnen en één woning werd getroffen door een blikseminslag. Maar uiteindelijk viel de schade behoorlijk mee.”

Limburg

In de provincie Limburg zette het onweer straten blank in Sint-Truiden, Wellen, Kortessem en Diepenbeek. De burgemeester van Wellen zag zelfs het water via de verlichting binnensijpelen in haar living.

In Wellen liggen intussen zandzakken klaar aan de technische dienst en op een vrachtwagen bij het gemeentehuis. Inwoners die zandzakken nodig hebben kunnen ze daar afhalen. “Intussen is de toestand op de meeste wegen weer normaal en is de rijbaan weer vrijgemaakt. Het peil van waterloop de Herk in het dorp staat momenteel hoog. Als het straks of komende nacht weer te erg zou worden, geef ik de mensen de raad om de hulpdiensten te bellen, die vervolgens de technische dienst op de hoogte zullen brengen,” aldus burgemeester Robeyns van Wellen. Net als voorbije zondag waren er ook weer problemen in Zutendaal.

Volledig scherm Het centrum van Sint-Truiden liep onder. © Ivan Stas

In Sint-Truiden is het rampenplan afgekondigd, zo bevestigt waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA). De Truiense gemeenteraad werd vanavond stilgelegd, waarna de crisiscel er bijeenkwam om de toestand in Sint-Truiden te bespreken. “Het rampenplan is net afgekondigd en wordt gecoördineerd vanuit de brandweerkazerne. Er zijn al meer dan 100 oproepen binnengekomen. In het centrum staat heel veel onder water. Het water trekt nu ook stilaan weg uit de straten”, zegt Engelbosch. “We zijn met man en macht aan het werken om het water weg te krijgen. Er is ook hulp van overige posten, die onderweg zijn met interventieploegen en pompen.”

Volledig scherm Wateroverlast in Sint-Truiden. © RenoRest

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken waarschuwde voor de wateroverlast. “Rijd niet meer door of op wegen waar veel water staat. Het veroorzaakt niet alleen meer wateroverlast bij de buren, maar mensen kunnen ook hun voertuig serieus beschadigen. Riooldeksels komen met het water vaak omhoog”, aldus de Truiense politie.

Op dit moment worden alle oproepen volgens prioriteit behandeld. Alle korpsen van hulpverleningszone Zuid-West Limburg staan paraat. Verschillende korpsen - onder meer uit Heusden-Zolder, Tessenderlo en Beringen - schieten te hulp. Ook de stad Hasselt biedt ondersteuning. Zij schakelen een kolkenzuiger in die de rioolputten vrijmaakt op kritische plaatsen, samen met de kolkenzuigers van de stad Sint-Truiden.

“Onze prioriteit is nu kelders leegpompen en er vooral voor zorgen dat mensen uit de problemen geraken. Daarnaast stellen we zandzakjes ter beschikking op een aantal strategische locaties. Buurtbewoners kunnen deze afhalen in de loods in Zepperen en het stadswerkhuis in het industriepark”, aldus Engelbosch. “Ik raad alle mensen aan om foto’s te nemen en contact op te nemen met hun verzekeringsagent om de schade aan te geven.”

Hevige onweersbuien barstten vanavond ook los boven Lanaken, Bilzen, Genk en Houthalen-Helchteren. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg ontving vanaf 19.30 uur meer dan 300 oproepen voor wateroverlast. “Dat is enorm veel. We hebben zoveel mogelijk ploegen uitgestuurd en volgen de situatie op de voet. We doen ons uiterste best om bij iedereen zo snel mogelijk langs te komen”, klinkt het bij brandweer Oost-Limburg.

Burgemeester Alain Yzermans (Vooruit) van Houthalen-Helchteren sprak van een wolkbreuk. “De brandweer wordt met vragen overstelpt. We hebben verschillende ploegen ingezet”, aldus burgemeester Yzermans.

Ook in het zuiden van Nederlands Limburg zijn er veel meldingen van wateroverlast.

Wallonië

Vooral de gemeenten Hannut, Wasseiges, Oreye en Lincent in Luik werden zwaar getroffen door het noodweer. Verschillende straten liepen onder en de brandweer van de zone Hesbaye werd overspoeld door oproepen. Tegen 22.00 uur deed de brandweer al een zeventigtal interventies.

Burgemeester van Hannut Manu Douette gaf rond 21.45 uur aan dat tijdens een crisisvergadering werd beslist om verschillende straten af te sluiten door het overtollige water.

In Waals-Brabant moesten vooral de brandweerposten van de Geldenaken en Waver uitrukken. De gemeenten Court-Saint-Étienne, Geldenaken, Orp-Jauche en Waver werden het hardst getroffen. Veel woningen, kelders en straten zijn ondergelopen.

In Geldenaken liep ook water binnen in een rusthuis. De 59 bewoners moesten uiteindelijk niet geëvacueerd worden, aldus burgemeester Jean-Luc Meurice en de brandweer. De brandweer was rond 23 uur nog steeds druk in de weer.