KMI waarschuwt met ‘code oranje’ voor gladheid: “Opletten voor ijsplekken in heel het land”

Sneeuw in Midden- en Hoog-België

Vanavond trekt een zone met winterse neerslag verder oostwaarts en valt er regen of smeltende sneeuw in Laag­-België en smeltende sneeuw of sneeuw in Midden­- en Hoog­-België. Daar kan de al gevormde sneeuwlaag dus nog wat aangroeien. “Boven een hoogte van 400-500 m valt er vannacht nog sneeuw en kan er zich een sneeuwlaag vormen van om en bij 5 cm, in de Oostkantons lokaal tot 10 cm”, aldus het KMI. “Achter de neerslagzone vallen er nog enkele regen-­ of winterse buien in de rest van het land.” Het gaat overal licht vriezen, met dus gevaar voor vorming van ijsplekken.