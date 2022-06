KMI activeert waarschuwingsfase ozon- en hitteplan

Door het warme weer dat deze week verwacht wordt, heeft het KMI vandaag de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan geactiveerd, omdat de temperatuurindicator van het plan overschreden is. Dat meldt het meteorologisch instituut in een persbericht.

Die waarschuwingsfase wordt afgekondigd wanneer de warme temperaturen mogelijk een impact kunnen hebben op de gezondheid, vooral in het geval van kwetsbare mensen en ouderen. De algemene bevolking én de professionelen die werken met zulke kwetsbare doelgroepen worden dan gevraagd om extra maatregelen te nemen om zichzelf en risicogroepen te beschermen.

‘Cumultemperatuur’

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan wordt afgekondigd als de zogenaamde cumultemperatuur hoger of gelijk is aan 17 graden Celsius. Die cumultemperatuur wordt berekend door het verschil tussen de voorspelde maximumtemperatuur en 25 graden in Ukkel voor de komende vijf dagen op te tellen. De drempelwaarde van 17 graden zal deze week overschreden worden.

Daarnaast zorgt het warme weer, in combinatie met luchtvervuiling en de zon, ook voor een toename van ozonconcentraties in de lucht. Het KMI verwacht echter niet dat die toename ervoor zal zorgen dat de drempelwaarde voor ozonconcentraties zal worden overschreden. Die waarde wordt Europees bepaald en bedraagt 180 microgram per kubieke meter.

Hittegolf in 2003

Het ozon- en hitteplan werd naar aanleiding van de Europese hittegolf van 2003. Toen zagen verschillende landen een sterke toename in morbiditeit (een slechte gezondheidstoestand) en mortaliteit (sterfte) bij kwetsbare groepen in de samenleving. Met het ozon- en hitteplan is het de bedoeling dat men snel kan reageren bij hoge temperaturen en ozonconcentraties en maatregelen te nemen voor de risicogroepen in de samenleving.

Herbekijk ook: Weerman Frank over komende hitte: “Tot 36 graden in Kempen”