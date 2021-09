“Klopt niets van”: UZ Gent weerlegt trol over losgekomen placenta’s bij gevaccineerde zwangere vrouwen

Droge en overwegend zonnige dag met maxima tot 21 graden

8:02 Vandaag blijft het droog en wordt het overwegend zonnig met hoge sluierbewolking. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 20 à 21 graden in het westen. De wind waait zwak uit zuidwestelijke richtingen in Vlaanderen en uit veranderlijke richtingen in het zuiden van het land. Aan zee draait de wind tussen west en noordwest, en wordt hij soms matig, zo meldt het KMI.