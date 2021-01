Klopt het dat parlementsleden onschendbaar zijn? En hoever gaat die immuniteit dan?

Britse variant minder besmette­lijk dan eerst gevreesd en vaccin Pfizer effectief tegen nieuwe mutatie

20 januari De Britse variant is niet 70 procent, maar 30 procent besmettelijker. Dat blijkt uit een grootscheeps Brits onderzoek en is in De Ochtend op Radio 1 bevestigd door Koen Pouwels, gezondheidseconoom en epidemioloog aan de universiteit van Oxford. “Het is na een aantal weken gevaarlijker en zal meer doden opleveren”, aldus Pouwels. Tegelijk blijkt uit een studie dat het vaccin van Pfizer en BioNTech waarschijnlijk effectief is tegen de nieuwe variant.