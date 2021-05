Klopjacht op Jürgen Conings is wereldnieuws

Leopoldsburg LIVE. Klopjacht op Conings: 250 agenten, 90 militairen en gepantser­de legervoer­tui­gen ingezet. Met granaat en draden maakte hij val voor wie zijn auto zou openen

8:30 De klopjacht op de zwaarbewapende beroepsmilitair Jürgen Conings heeft ook afgelopen nacht niets opgeleverd. Aan het Nationaal Park Hoge Kempen blijven de politie en het leger vooralsnog massaal aanwezig. Rond 5 uur vanochtend leek er even schot in de zaak te komen toen dertien politiecombi’s plots richting As reden, maar daar is voorlopig geen vervolg op gekomen. Omstreeks 8 uur is de Federale Politie met zeven wagens teruggekeerd aan het Nationaal Park Hoge Kempen. Even later volgden ook een aantal eenheden van de Politie Antwerpen. Voorlopig is er wel nog geen concrete actie merkbaar op het terrein.