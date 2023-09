"Kloof tussen kot- en pendelstudenten groeit”: kotstudent kost komend academiejaar 16.281 euro

Bedrijf achter Ozempic komt met nóg doeltref­fen­der wondermid­del: wanneer is het bij ons te koop? En wat zal de spuit kosten?

Novo Nordisk, het Deense farmabedrijf achter Ozempic, heeft een nieuw afslankwondermiddel ontwikkeld. In de VS en het Verenigd Koninkrijk loopt het al storm voor ‘Wegovy’, omdat gebruikers er gemiddeld 15 procent van hun lichaamsgewicht mee kunnen verliezen. Wanneer zal het middel ook hier in de apotheek liggen? En hoeveel zal je ervoor betalen? Obesitasexpert en professor Luc Van Gaal (UZA) werkte mee aan studies over het middel en plaatst één belangrijke kanttekening bij het wondermedicijn.