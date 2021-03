Kloof tussen aantal geleverde vaccins en toedieningen groeit door "transitiefase"

Meeste Vlamingen krijgen uitnodi­ging met datum. Alleen inwoners van Gent en Antwerpen moeten zélf afspraak maken

18:19 Naar 320.000 Belgen is een uitnodiging verstuurd voor hun vaccinatie in één van de 200 vaccinatiecentra. De campagne daar kan nu echt beginnen. Vooral omdat de Hoge Gezondheidsraad ook AstraZeneca geschikt vindt voor 55+ers. En verder een beetje omdat het interval tussen de twee spuitjes van Pfizer mag opgetrokken worden tot 35 dagen. Of de leveringen in maart en in het tweede kwartaal ook zullen arriveren in de beloofde hoeveelheden is echter nog niet zeker.