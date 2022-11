Klokkenluiders bij Vlaams overheid krijgen betere bescherming

Ex-werkneem­ster kinderdag­ver­blijf Mippie & Moppie getuigt anoniem bij VTM Nieuws: “Sommige kinderen werden niet in bed gelegd, maar gegooid”

Vlaamse autoriteiten hebben per direct de vergunning van een kinderdagverblijf in Keerbergen ingetrokken na een melding over een kind dat in zijn slaapzakje was vastgebonden aan het bed met ducttape. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat er iets misloopt in de crèche. Een ex-werkneemster getuigt anoniem bij VTM Nieuws. “We mochten nooit naar de kinderen gaan kijken, we moesten ze gewoon laten wenen. Tot wel een uur lang."

15 november