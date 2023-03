Klok tikt voor verlenging kernreactoren, waarschuwt Elia-topman: “Denk je dat bedrijven nog investeren in een land waar niet gegarandeerd is dat het licht aanblijft?”

Brandweer redt gewonde man uit toren kathedraal

De Antwerpse brandweer is vrijdagavond opgeroepen naar de Handschoenmarkt voor een akkefietje bij de kathedraal. Een man van in de zestig was gewond geraakt op de derde verdieping van de kleine toren en geraakte niet meer zelfstandig naar beneden. Een ladderlift moest uitsluitsel bieden.