‘Klimaatklever’ is gekozen tot woord van het jaar 2022

Code groen voor gladheid in heel het land na spekgladde avond met één dode en wel 100 ongevallen

De plotse aanvriezende regen heeft gisteravond voor minstens 100 auto-ongevallen en ook bij voetgangers nog heel wat valpartijen gezorgd. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen was het levensgevaarlijk rijden. Bij een glijpartij op de E40 in het Oost-Vlaamse Aalter kwam een vrouw van 54 jaar om het leven. Volgens het KMI kan de gladheid enkel in de provincie Luik nog tot in de vroege ochtend aanhouden. In de rest van het land geldt code groen sinds vannacht.

19 december