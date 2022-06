Klimaatexperte Jill Peeters over hevige regenval: “Extremen worden steeds extremer”

Weervrouw en klimaatexperte Jill Peeters geeft in de studio van ‘VTM Nieuws’ uitleg bij de hevige regenval die ons land treft. “Hou er rekening mee dat we ons soms op iets onvoorstelbaars zullen moeten voorbereiden”, vertelt ze.

“Op de plekken waar er problemen zijn, is er zeker 40 liter neerslag per vierkante meter gevallen. ‘Code oranje’ was dus zeker terecht”, vertelt Peeters. “In Zoutleeuw - volgens de gegevens een van de natste plekken - is 70 liter neerslag per vierkante meter gevallen. De impact is altijd afhankelijk van de omgeving. Zijn er akkers in de buurt? Zijn er lagergelegen gebieden? Op bosrijke plekken heb je vaak minder problemen.”

Al snel denken we bij modderstromen aan de extreme regenval vorige zomer. “Weerkundig is er een groot verschil met wat zich vorige zomer heeft afgespeeld”, gaat Peeters verder. “Dat was toen de natste zomer die we ooit meegemaakt hebben. Het was toen verspreid over meerdere dagen. Het ging ook om hoeveelheden die vijf à zes keer hoger lagen dan wat we vandaag hebben gekregen.”

Extremen

Volgens Peeters valt er wel iets te zeggen over grote hoeveelheden neerslag op korte tijd. “Extremen worden steeds extremer. Dat weten we vanuit de wetenschap. Het zal vaker voorkomen. Dit is een handtekening van wat klimaatverstoring kan betekenen, ook in Vlaanderen. Het is moeilijk om je daarop voor te bereiden. Hou er rekening mee dat we ons soms op iets onvoorstelbaars zullen moeten voorbereiden.”

Vorige maand was het nog extreem droog. “De natuur heeft tijd nodig gehad om te groeien. Als er veel regen valt op de begroeiing op de akkers, dan krijg je een volledige afspoeling van de toplaag met modderoverlast tot gevolg.” Voorlopig hebben we vandaag het ergste achter de rug. “De pit is er een beetje uit”, aldus Peeters. “Vanavond zijn her en der wel nog buien mogelijk, ook in de provincie Limburg. Onweer is niet uitgesloten, maar de kans neemt wel af.”