Klimaatactivisten protesteren aan kantoren van Groen en Ecolo tegen subsidies voor gascentrales

De actiegroep Tegengas gaat niet akkoord met de subsidies die minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) uittrekt voor de bouw van nieuwe fossiele gascentrales. Aan de kantoren van Groen en Ecolo in de Van Orleystraat in Brussel onthulde ze daarom spottend het nieuwe naambord “Groen/Ecolo, supported by Engie, Luminus, RWE, Eneco”.