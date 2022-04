Klimaatactivist opgepakt aan finish Luik-Bastenaken-Luik: "Elleboog mogelijk gebroken"

Zulte Postbode veroor­zaakt opnieuw ongeval in dezelfde straat als twee weken geleden: “Deze keer knalde hij tegen een lantaarn­paal en kwam tot stilstand in een tuin”

In de Molenkouterstraat in Machelen-aan-de-Leie (Zulte) is maandagochtend opnieuw een ongeval gebeurd met een wagen van bpost. Het voertuig knalde tegen een lantaarnpaal en kwam uiteindelijk tot stilstand in een tuin. Opmerkelijk: achter het stuur zat dezelfde postbode (19) als twee weken geleden. Toen raakten drie huizen zwaar beschadigd nadat de man in slaap was gevallen achter het stuur.

14:15