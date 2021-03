Kleuterleiders en agenten op tweede reservelijst van vaccinatiecentra

Wanneer mensen niet opdagen voor hun vaccinatieafspraak kost het vaak veel tijd en moeite voor het vaccinatiecentrum om andere mensen snel te mobiliseren om de vrijgekomen plaatsen in te nemen en geen vaccins verloren te laten gaan. Daarom werken de meeste vaccinatiecentra met reservelijsten, maar voor sommige centra is het niet duidelijk wie ze eerst moeten oproepen om lege plaatsen te vullen.

Vanaf volgende week wordt gestart met de vaccinatie van de brede bevolking, te beginnen met de 85-plussers. Bij die doelgroep is de verwachting dat een deel van de groep niet zal of kan reageren op de uitnodiging en dat het niet evident is om over een snel oproepbare lijst van reservisten te beschikken. Daarom heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid nieuwe richtlijnen uitgewerkt voor die reservelijst.

Eerst 65-plussers mobiliseren

Het algemene principe is en blijft dat het vaccinatiecentrum in de eerste plaats en zoveel mogelijk moet proberen om vrijgekomen plaatsen in te vullen met mensen uit de prioritaire doelgroep die gevaccineerd wordt. Er wordt dus best een reservelijst aangelegd met 65-plussers, het principe “oudste eerst” moet daarbij niet gehanteerd worden. Die reservelijst kan eventueel worden aangevuld met de partner of mantelzorger (indien 65+) van een persoon die werd uitgenodigd en die de persoon zal vergezellen naar het vaccinatiecentrum.