Kleuterjuf Rebecca (35) over haar burn-out: “Van de ene dag op de andere leek ik verlamd. Léég voelde ik me”

Politiek Hoe minister van Buitenland­se Zaken Hadja Lahbib (MR) zich de voorbije week de afgrond in reed

Het bezoek van veertien Iraniërs aan Brussel is uitgegroeid tot een heuse regeringszaak. Woensdag mocht minister Lahbib (MR) het wéér komen uitleggen in de Kamer: waarom verleende zij hen de visa? Premier Alexander De Croo (Open Vld) probeerde mee de brokken te lijmen. Maar ook na het vragenvuur blijft het lot van Lahbib onzeker: regeringspartijen Ecolo, Groen, PS en Vooruit zeggen in feite het vertrouwen in haar op. Hoe moet het nu verder? “Ik heb u in uw eerste tussenkomst vijf onwaarheden horen vertellen en daarna ben ik gestopt met noteren.”