Kleuter Dean (4) werd omgebracht door stomp geweld: de eerste gruwelfeiten vonden plaats in appartement van De Kock

Mogelijk zevende moordpo­ging in rusthuis Oostrozebe­ke: “Moeder kreeg twee dagen op rij overdosis insuline”

Het gerecht onderzoekt een zevende moordpoging in het rusthuis in Oostrozebeke. Het gaat om een 91-jarige vrouw die in oktober 2021 twee dagen op rij een overdosis insuline ingespoten kreeg. Ze stierf enkele maanden later. Een familielid van de vrouw meldde de feiten aan de onderzoekscel van ‘VTM Nieuws’ en ‘Het Laatste Nieuws’, die het gerecht inlichtte. “Ze vertelden me dat ik er best met niemand over praatte.”

29 september