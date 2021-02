Kleine zelfstandigen trekken aan alarmbel: “Enige vooruitzicht voor ons is het uitzicht op faillissement”

Federaties van de horeca, beautysector, eventsector en de foorkramers hebben woensdag in de Commissie Economie van de Kamer aan de alarmbel getrokken. Ze vragen perspectief en duidelijkheid over heropening en waarschuwen voor een golf aan faillissementen. “Het enige vooruitzicht voor ons is het uitzicht op faillissement. Het is hoog tijd dat we hulp krijgen en gehoord worden.”

De Kamercommissie Economie hoorde woensdag niet alleen de 'grote' federaties, zoals Horeca Vlaanderen, maar had er bewust voor gekozen om ook de kleine zelfstandigen aan het woord te laten in een hoorzitting. Onder meer Belgische federatie van caféhouders FedCaf, de Brusselse cafésector, de Belgische Beauty Federatie, de Vereniging der Belgische Foornijveraars, Febelhair en de Event Confederation kregen het woord.

Het beeld dat ze schetsten was niet rooskleurig. Rode draad doorheen de getuigenissen: een gebrek aan perspectief en duidelijkheid, dreigende hoge faillissementscijfers en ook de vraag om de tijdelijke steunmaatregelen te verlengen.

"De sector lijdt zoals nooit voordien", zei Fédération Horeca Wallonie. "Heel wat collega's voelen zich in de steek gelaten, want er is een gebrek aan vooruitzicht en duidelijkheid. Wij liggen alles bij elkaar al negen maanden stil, sommigen zelfs al twaalf maanden.”

Stijging van faillissementen

Zo goed als alle sectoren die woensdag aan bod kwamen verwachten door de coronacrisis een stijging van het aantal faillissementen en financiële problemen. De kappers gokken op 30 procent die failliet gaat in 2021. Horeca Vlaanderen verwacht na een omzetverlies van bijna 6 miljard in 2020, een van 2,2 miljard in 2021. De Beauty Federatie becijferde een inkomensverlies van 54 procent van de totale inkomsten in 2020. En de foorkramers melden een verlies van 90 procent. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de sectoren zelf, maar ook voor de leveranciers.

De steun die ze om een en ander op te vangen krijgen van de overheid, is ontoereikend, luidt het over de verschillende sectoren heen. "Onze inkomsten liggen stil, maar onze vaste kosten, zoals huur en Sabam, blijven doorlopen.” "Met de huidige maatregelen komen wij niet toe. We vragen een bijkomende tegemoetkoming", zegt Fedcaf. "De reserves zijn opgebruikt, wij trekken aan de alarmbel", zeggen ook de Kermisexploitanten.

Ze vragen daarom bijkomende steun. Die moet er komen door het dubbel overbruggingsrecht te verlengen en een vrijstelling of verlaging van de btw en de sociale bijdragen. Fedcaf vraagt bijkomend ook een rechttrekking van de betalingen aan Sabam; die lopen een heel jaar door, terwijl de cafés lange tijd gesloten zijn geweest. De foorkramers willen dat ook in Vlaanderen en Brussel het standgeld wordt kwijtgescholden, zoals dat nu in Wallonië al het geval is.

Vraag naar duidelijkheid

Daarnaast is er ook de vraag naar duidelijkheid. Het Overlegcomité besliste vorige week dat de kappers op 13 februari terug open mogen. Andere contactberoepen, zoals schoonheidsspecialistes, kregen uitzicht op 1 maart. De horeca is in overleg over een protocol om restaurants en cafés te heropenen. De sector lijkt daarvoor te mikken op 1 april, de voorlopige einddatum van de coronamaatregelen. Voor de eventsector is er echter nog geen perspectief en agenda, zegt Bruno Schaubroeck van de Event Confederation. "Als wij opstarten zal het nog maanden duren eer wij rendabel zijn. (...) Er is geen perspectief en geen agenda.”

"Het enige vooruitzicht voor ons is het uitzicht op faillissement. Wij vragen een behoud van waardigheid", zegt Valérie Migliore van Collectif Horeca Wallonie. "De regering beslist waar het virus zijn gang mag gaan en dat is vreselijk frustrerend voor ons. Wij gaan dood aan het algemeen gebrek aan interesse. Het is hoog tijd dat de regering haar verantwoordelijkheid opneemt, wij willen kunnen openen. Wij zijn uitgeput en ten einde raad. Het is hoog tijd dat we hulp krijgen en gehoord worden.”