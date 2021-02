Klein verlet op komst voor wie zich laat vaccineren

NMBS-top­vrouw ziet "zware vertrou­wens­breuk" na “publieke terugflui­ting”, minister Gilkinet moet spitsroe­den lopen in parlement

16:48 Sophie Dutordoir, de topvrouw van spoorwegmaatschappij NMBS, is niet te spreken over de uitspraken van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), dat de aangekondigde sluiting van een reeks loketten herbekeken moet worden. Dat zegt ze in een brief aan de minister die de Franstalige openbare omroep RTBF publiceerde. De authenticiteit ervan is aan persagentschap Belga bevestigd. Gilkinet krijgt in de Kamer een hele reeks vragen over de kwestie.