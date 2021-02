Klein lichtpuntje: zaterdag maar 73 nieuwe ziekenhuisopnames, eerste keer sinds 3 oktober dat we onder drempel gaan voor versoepeling

Wetenschapper Bart Mesuere van de UGent merkt in zijn overzicht van de coronacijfers maandagochtend op dat 73 nieuwe opnames weinig is, “zelfs voor een weekend”.

Het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag over de afgelopen zeven dagen ligt wel nog wat hoger, meer bepaald op 114. Maar ook voor dat cijfer is het geleden van begin oktober dat het nog zo laag was.

Er zijn momenteel 1.787 mensen gehospitaliseerd. 315 patiënten hebben intensieve zorgen nodig.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij die andere parameter voor mogelijke versoepelingen - het aantal nieuwe bevestigde gevallen - zitten we nog een flink eind van de drempel af. Die mag op maximaal 800 per dag liggen. Volgens de meest recente cijfers werden tussen 22 en 28 januari dagelijks gemiddeld 2.259,7 nieuwe besmettingen geregistreerd en dat is een cijfer dat de jongste tijd zelfs nog lichtje stijgt.

Er was twee weken geleden wel een dag dat we heel even onder de drempel gingen: op 17 januari, toen er 719 nieuwe gevallen gerapporteerd werden. Daarvoor was dat in de tabellen geleden van de feestdagen - 1 januari en 25 en 27 december - maar die cijfers geven door de vakantieperiode een vertekend beeld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Of die kleine lichtpuntjes ons mogen laten dromen van eventuele (kleine) versoepelingen? Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen en wordt - zoals op de vorige vergadering afgesproken - onder meer bekeken of de contactberoepen op 13 februari open kunnen gaan. Premier Alexander De Croo werd daar zondag over ondervraagd in De Zevende Dag, maar bleef op de vlakte.

Hij wilde niet op de beslissing vooruitlopen, maar benadrukte wel dat een beslissing definitief zal zijn: “Als we de kappers openen, dan zal het voorgoed zijn. We willen geen jojobewegingen.” Voor de opening van de horeca en evenementensector is het volgens hem kijken naar de vaccinatie-uitrol.

Experten

Enkele experten lieten de afgelopen dagen al verstaan dat we onze hoop niet te hoog moeten stellen. Zo trok viroloog Marc Van Ranst vorige week al een streep door de heropening van de contactberoepen op 13 februari en liet biostatisticus Geert Molenberghs verstaan dat we beter rekening houden met een complete lockdown. Dat leidde tot een hevige polemiek met enkele politici, die vonden dat de doemberichten moesten stoppen.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: