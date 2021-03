Kleerkast van 3.630 euro in privéwoning El Kaouakibi betaald met subsidiegeld

Een factuur voor 3.630 euro met als referentie ‘Wrap interieur dressing kasten’. Betaald met het subsidiegeld van vzw WeLoveBXL, het Brusselse equivalent van de vzw Let’s Go Urban en opgericht door Sihame El Kaouakibi en haar partner. Eén belangrijk detail dat niet op de factuur staat: het gaat hier over een dressing in de slaapkamer van hun privéwoning die gerenoveerd werd. Dat blijkt uit e-mailverkeer dat VTM Nieuws kon inkijken.

17 april 2020 om 10.58 uur, de partner van Sihame El Kaouakibi stuurt een e-mail naar de aannemer. “Beste, ik heb een vraagje voor onze woning. De dressingkasten zouden we willen laten inpakken met een folie. Zijn jullie nog aan het werk?” Drie dagen later volgt het antwoord van de aannemer: “Wij zijn zeker nog aan het werk. Moet het een beprinte folie zijn of is het een effen gegoten folie?” De keuze wordt snel gemaakt: een witte folie. Maar de factuur, die mag niet naar het privéadres gaan en de referentie moet ook vaag genoeg blijven.

“Kan je wrap interieur en bestickering nemen als referentie?”, vraagt de partner aan de aannemer. En daarbij geeft ze ook het factuuradres op: WELOVEBXL, Delaunoystraat 58, 1080 Brussel. De aannemer doet wat hem gevraagd wordt, de drie zwarte inbouwkasten in de slaapkamer worden wit. Op 8 mei 2020 wordt een factuur van 3.630 euro voor de ‘bestickering’ opgemaakt voor de vzw WeLoveBXL.

WeLoveBXL is opgericht door Sihame El Kaoukibi en haar partner om radicalisering bij jongeren in Sint-Jans-Molenbeek tegen te gaan. Het project paste in het kanaalplan en kreeg de steun van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die er 200.000 euro voor vrijmaakte.

“De cijfers die nu op Sihame El Kaouakibi afgevuurd worden, zijn niet nieuw”, reageert El Kaouakibi via een reactie van haar advocaten op Instagram. “In het rapport van advocaat Johan Vande Lanotte werden deze reeds toegelicht en verklaard. Om redenen die haar eigen zijn, heeft de voorlopig bewindvoerder er kennelijk voor geopteerd om deze toelichting te negeren”, klinkt het in de verklaring.

Gisteren haalde El Kaouakibi zelf nog uit naar bewindsvoerder Annemie Moens via een videoboodschap op Facebook. Het gaat om “documenten waar we al weken op wachten om ze in de rechtbank te behandelen, maar die nu dus wel op de redactie van VTM liggen”, hekelde de politica. “We weten dat de bewindvoerster meerdere malen met de pers gesproken heeft, en dit is niet alleen ongehoord, maar ook onethisch. Er wordt wederom verwarring gezaaid over de aankopen voor de nieuwbouw van Let’s Go Urban”, zei El Kaouakibi.

Morgen trekt ze samen met haar advocaten naar de ondernemingsrechtbank in Tongeren om zich te verzetten tegen de bewindvoerder.

