Kledingketen ZEB gaat 71 winkels aanpassen voor mensen met beperking: “Onbezorgd shoppen, dat zit er voor ons nooit in”

ONZE OPINIE: “Beste ministers en experts, als jullie klaar zijn met al die vragen over ijskarre­tjes en barbecues: geef ons dan het recht om onszelf te testen. En snel”

5:00 In Duitsland kunnen mensen volgende week in de supermarkt een coronatest kopen waarmee ze zelf kunnen nagaan of ze besmettelijk zijn. “Hoe geweldig is dát?”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “In België krijgen we dat recht niet. Onze overheid heeft beslist dat het illegaal is om zelf na te gaan of u besmettelijk bent voor een andere burger.”