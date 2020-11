Klanten die zelf pakjes moeten ophalen en extra toeslag voor handelaars: Minister De Sutter wil dat bpost plannen herbekijkt

Door de recordvolumes aan pakjes die bpost momenteel moet verwerken, kan het bedrijf niet meer alle pakjes aan huis afleveren. Een deel van de klanten zal de pakjes de komende weken zelf moeten gaan oppikken in een afhaalpunt. Ook zouden handelaars tot eind dit jaar 1 euro extra per pakje moeten betalen. Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter begrijpt dat het razend druk is bij het postbedrijf, maar wil toch dat bpost een andere oplossing zoekt.

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter heeft aan bpost gevraagd om een oplossing te zoeken. “Ik heb gevraagd of die maatregelen eventueel herbekeken of minstens aangepast kunnen worden”, luidt het. “Men heeft mij beloofd dat men dit zou doen. Het is nu weekend. Ik verwacht tegen begin volgende week, tegen maandag misschien, meer concrete aanpassingen aan wat ze gisteren hebben gecommuniceerd.”

Bij zelfstandigenorganisatie Unizo vinden ze het onbegrijpelijk dat handelaars 1 euro meer per pakje moeten betalen. “We staan perplex”, zegt Danny Van Assche van Unizo aan VTM NIEUWS. “Bpost gaat meer kosten aanrekenen aan de handelaars om minder dienstverlening te verlenen en dat op een moment dat de handelaars moeten vechten om te overleven, ze moeten inzetten op e-commerce en in concurrentie moeten gaan met al die internationale spelers die zelf komen leveren. Dit is een kaakslag voor onze lokale handelaars.”

Het probleem is echter niet opgelost als bpost dit zou herbekijken, zo reageert handelsfederatie Comeos. “Het probleem had nooit mogen bestaan. De overheid had de bevolking opgeroepen om de handel te steunen via online aankopen. We stellen vast dat bpost nu al niet meer kan volgen en dat met Black Friday voor de deur”, reageert Lora Nivesse, woordvoerster bij Comeos. “Helaas, het zal too little too late zijn.”

Overleg

Comeos verduidelijkt dat de handelaars ook een probleem hebben met de timing en dat een aantal pakjes niet meer werd aanvaard. “De tarieven zijn gestegen terwijl de dienstverlening naar beneden is gegaan. De oproep aan bpost is dat we ervoor moeten zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Aan de overheid luidt de oproep om de winkels zo snel mogelijk te heropenen, want dat is de enige oplossing.”

“Bpost moet pakjes leveren, net zoals het de job is van de handelaars om producten verkopen. We vragen aan bpost om het nodige te doen om dit mogelijk te maken op een snelle en correcte manier en zo het seizoen een beetje te redden.” Comeos benadrukt dat het vertrouwen had in het systeem. “We dachten dat bpost het aankon. Dat is niet het geval. We kijken uit naar een overleg.”

“We hebben toch wel al wat klachten gekregen van klanten die zeggen dat ze meer dan een week op hun pakjes moeten wachten”, vertelt winkeluitbaatster Valentine Colans aan VTM NIEUWS. “Nu ze ook te horen krijgen dat ze potentieel zelf naar het postkantoor moeten gaan om hun pakje af te halen, zal de drempel om online te bestellen misschien toch wat groter worden.”