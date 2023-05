Klachten over problemen met AdBlue-systeem van dieselwagens, Testaankoop doet oproep

Consumentenorganisaties in verschillende Europese landen hebben de voorbije maanden klachten gekregen over problemen met het AdBlue-systeem in dieselwagens van voornamelijk Citroën en Peugeot. Testaankoop verzamelt nu klachten van automobilisten in België.

AdBlue is een additief dat sinds enkele jaren verplicht is in dieselauto’s om de uitstoot van stikstofoxide te verminderen en te voldoen aan de Euro 6-normen. De AdBlue-tank moet ongeveer om de 10.000 tot 15.000 kilometer bijgevuld worden. Gebeurt dat niet, dan kan de auto niet meer worden gestart.

Volgens de klachten uit Italië, Portugal en Spanje zou de boordcomputer aangeven dat de tank bijna leeg is, terwijl dat niet het geval is, of een foutmelding geven. De oplossing zou zijn om de volledige tank te laten vervangen, wat tot 1.200 euro kan kosten.

Wijdverspreid probleem

Volgens Testaankoop “gaat het duidelijk om een wijdverspreid probleem waarvan consumenten de dupe zijn”. Om zicht te krijgen op de omvang ervan, vraagt de consumentenorganisatie eigenaars van dieselwagens met AdBlue “die het probleem herkennen” om dat te melden via haar website.

“Niet enkel Citroën- of Peugeot-eigenaars, maar iedereen. Zo krijgen we zicht op hoe groot het probleem is”, zegt Testaankoop in een persbericht. “Met al die klachten trekken we dan naar de fabrikanten en vragen we om het AdBlue-systeem gratis te laten vervangen of om alle kosten terug te betalen.”