Klacht tegen HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Dany Peleman tegen HLN.be ongegrond verklaard. Het artikel gaat over de rechtszaak in beroep tegen de ex-manager (klager) van mediafiguur Astrid Coppens. Hij werd veroordeeld wegens fraude. Hij maakte bezwaar tegen de vermelding van zijn naam en omdat HLN.be hem geen kans op wederhoor gaf.

De vermelding van de naam en voornaam van klager was geoorloofd, zegt de Raad. Klager werd in een geding met Coppens veroordeeld. Zijn naam werd in het verleden herhaaldelijk in de pers vermeld als manager van Coppens en andere mediafiguren en hij is in diezelfde context veroordeeld. Binnen de berichtgeving daarover betekent de vermelding van zijn naam en voornaam geen inbreuk op zijn privéleven.