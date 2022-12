Klacht tegen HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek gegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Nathalie Minne tegen HLN.be gegrond verklaard. Het artikel gaat over een auto-ongeval in Tielt waarbij een jongeman van 25 tegen een boom botste en zwaargewond raakte. Van het artikel verschenen twee versies.

De manier waarop de eerste versie van het artikel werd geformuleerd strookt niet met het principe van waarheidsgetrouwe berichtgeving omdat de journalist onvoldoende omzichtig is omgesprongen met de informatie die hij op de plaats van het ongeval had ontvangen en de manier waarop hij die heeft verwerkt. Daardoor insinueert hij dat de bestuurder dronken zou zijn geweest, zonder te vermelden dat er nog geen resultaat van een adem- of bloedtest was. Dronkenschap en rijden onder invloed zijn cruciale elementen bij verkeersongevallen en de journalist moet mogelijke verwarring daarover vermijden.

In een video bij het artikel voegde het videoteam van de redactie affirmatief toe dat de bestuurder dronken was, wat manifest fout was. De journalist heeft de tekst bij de video verwijderd, maar de redactie heeft nagelaten om deze fout te erkennen en een rechtzetting te publiceren, terwijl het in de context van de berichtgeving om een ernstige fout gaat.

De publicatie van de videobeelden kort na het ongeval is op zich geen probleem. Maar de combinatie van elementen in de video en de tekst van de eerste versie van het artikel maakt het slachtoffer identificeerbaar en strookt niet met de principes over identificatie van slachtoffers. Gezien het nachtelijke uur van publicatie en aangezien de journalist op dat moment nog niet kon weten of de directe omgeving van het slachtoffer op de hoogte was, was meer omzichtigheid geboden met de combinatie van deze gegevens.

De volledige uitspraak is te lezen op www.rvdj.be/uitspraken.