Klacht tegen HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek deels gegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Dany Peleman tegen HLN.be deels gegrond verklaard. Het artikel werd aanvankelijk gepubliceerd in Dag Allemaal en dezelfde dag overgenomen op HLN.be. In het artikel reageert klager, de ex-manager van mediafiguur Astrid Coppens, op zijn veroordeling in beroep wegens fraude. Hij maakte verschillende bezwaren.

De Raad is van oordeel dat de publicatie van de foto van klager geen inbreuk betekent op zijn privéleven. Hij is zelf ingegaan op de vraag van Dag Allemaal voor een interview over zijn geding met Coppens en heeft als manager van mediafiguren een zekere bekendheid verworven.

De klacht is wel gegrond wat het gebrek aan wederhoor betreft over de paragraaf waarin staat dat klager ooit een gelijkaardig dispuut had met een andere cliënt dan Astrid Coppens, maar dat dit in der minne werd geregeld. Dit houdt de beschuldiging in dat klager ook ten aanzien van deze persoon fraude zou hebben gepleegd. Dat is een ernstige beschuldiging die de eer en goede naam van klager betreft en waarvoor de journalist hem een kans op wederhoor had moeten bieden, wat niet gebeurd is.