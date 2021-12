Klacht tegen CovidScanBE-app ongegrond verklaard

UPDATE OVERZICHT. Overlegco­mité komt met strengere maatrege­len: kerstvakan­tie verlengd, binneneve­ne­men­ten met meer dan 200 personen verboden

Het Overlegcomité is gisteren opnieuw samengekomen om strengere coronamaatregelen te bespreken. Die extra maatregelen zouden de stijging van de coronacijfers opnieuw moeten afremmen en de druk op de zorgsector moeten verlichten. Het overleg verliep stroef, maar uiteindelijk zijn er toch nieuwe maatregelen beslist. Lees hier wat we weten over de genomen beslissingen. De nieuwe maatregelen zullen vanaf vandaag ingaan.

4 december