Kitir maakt 50 miljoen euro vrij voor klimaatprogramma in Sahel

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) maakt 50 miljoen euro vrij voor een Belgisch klimaatprogramma in de Sahel. Dat maakte ze dinsdag bekend tijdens een ontmoeting met de minister van Leefmilieu van Burkina Faso, Siméon Sawadogo. Het programma moet zowat 10.000 hectare land — of zo'n 20.000 voetbalvelden — opnieuw vruchtbaar maken in Burkina Faso, Senegal, Niger en Mali.

Minister Kitir is momenteel op werkbezoek in Afrika. Ze reist woensdag door naar Senegal en verbleef de afgelopen twee dagen in Burkina Faso. De reis van de minister staat in het teken van klimaatverandering. Daarover had ze dinsdagavond een ontmoeting met de Burkinese minister van Leefmilieu. In het bijzijn van die laatste kondigde minister Kitir aan dat ze over een periode van vijf jaar 50 miljoen euro vrijmaakt voor een Belgisch regionaal klimaatprogramma voor de Sahel.

De Sahel is de strook die horizontaal over heel het Afrikaanse continent loopt en het vochtige tropische gebied in het zuiden scheidt van de Sahara-woestijn in het noorden. De regio is bijzonder gevoelig voor klimaatverandering en heeft te lijden onder de verwoestijning. Naar schatting 80 procent van de grond is er op dit moment al op achteruitgegaan. Dat heeft gevolgen voor de lokale landbouw en de bevolking. De lokale bevolking, die vaak leeft van de landbouw, ziet haar opbrengst door de droogte dalen.

“Situatie gaat zienderogen achteruit”

"Hier in de Sahel zie je de situatie letterlijk achteruitgaan", zegt minister Kitir. "Je kan hier bijna meter per meter zien wie er aan het winnen is: de extreme droogte of de mens. Met dit klimaatprogramma kunnen we een verschil maken voor heel veel mensen."

Het is de eerste keer dat België investeert in een regionaal programma met specifieke focus op de internationale klimaatactie. De 50 miljoen euro die de minister vrijmaakt, wordt gespreid over vijf jaar en is bestemd voor Burkina Faso, Senegal, Mali en Niger. De bedoeling is om zo'n 10.000 hectare land — of zo'n 20.000 voetbalvelden — opnieuw vruchtbaar te maken. Dat moet gebeuren door meer te investeren in een betere opslag van regenwater en het aanplanten van bomen. Zo wil de minister de lokale bevolking beter wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

"Het is in de eerste plaats de bedoeling om de situatie beter te maken voor de mensen die de klimaatverandering het hardst voelen. Maar eigenlijk winnen we hier allemaal bij. Door bijvoorbeeld massaal bomen te gaan planten, gaan we de CO 2 -uitstoot tegen. En dat is in het belang van ons allemaal", besluit minister Kitir.

