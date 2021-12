Kinepolis van plan om op 1 januari te heropenen, UGC gooit morgen al de deuren open

Kinepolis zal op 1 januari opnieuw de deuren openen, maakt de bioscoopketen woensdag bekend. De heropening is wel nog onder voorbehoud van de beslissing van het Overlegcomité en de publicatie van het koninklijk besluit. UGC, de op een na grootste bioscoopketen in België, verwelkomt al vanaf morgen/donderdag opnieuw bezoekers in zijn cinema’s, laat het bedrijf weten op Facebook. In de loop van de dag zal de programmatie weer worden aangevuld op de website.

De verschillende regeringen van ons land komen in de loop van woensdag weer samen, nadat de Raad van State dinsdag de sluiting van de cultuursector, die sinds zondag van kracht is, had geschorst.



Naar verwachting zullen ze noodgedwongen beslissen dat theaters, concertzalen en bioscopen weer open kunnen volgens de ‘oude regels’, dus met onder meer maximaal tweehonderd bezoekers.

“Ware rollercoaster”

Kinepolis, de grootste bioscoopketen van het land, bereidt zich alvast voor op een heropening vanaf 1 januari. "We hadden net alles in gereedheid gebracht voor de sluiting en nu zijn we weer volop voorbereidingen aan het treffen voor een heropening", zegt woordvoerster Anneleen Van Troos. "Het is niet zo eenvoudig dat we gewoon het licht weer kunnen aandoen." Onder meer het personeel moet weer gemobiliseerd worden.



"Wat we ervoeren als een onrechtvaardige beslissing wordt nu rechtgezet", zegt Van Troos voorts. "Dat doet deugd, maar het is ook een ware rollercoaster. We gaan opnieuw aan de slag met personeelsplannning, programmatie, ticketverkoop, enzovoort."

Impact

Wat precies de financiële impact is van de kortstondige sluiting, kan de woordvoerster niet zeggen. "We kunnen daar geen getal op plakken. Maar de kerstvakantie is voor ons een topperiode, dus het is wel jammer dat we een aantal dagen hebben moeten sluiten", zegt ze. "We hopen op stabieler vaarwater de komende tijd.”

Volledig scherm Ongeziene drukte bij UGC Antwerpen aan de vooravond van de verplichte sluiting vorige week. © RV

Keten UGC verwelkomt vanaf morgen/donderdag weer bezoekers in zijn cinema’s. Met de aankondiging wacht UGC de formele beslissing van het Overlegcomité niet af.

Ook andere cinema’s openen hun deuren

Intussen bereiden ook verschillende stadscinema’s eveneens een heropening voor, zo ook in Antwerpen. Cinema Cartoon’s achter het stadhuis deed dat dinsdagavond al meteen, Cinema Lumière in Antwerpen én Mechelen heropent woensdag en De Cinema (van De Studio) op het Antwerpse Zuid zet alles in het werk om vanaf donderdag weer open te gaan. De Studio zelf, waar theatervoorstellingen voor (kleine) kinderen gepland stonden, overlegt woensdag nog over een heropening vanaf - vermoedelijk - volgende week.

Cinema ZED in Leuven doet zijn deuren opnieuw open op 1 januari. De tweede vestiging van Cinema ZED, in Hasselt, heropent op 2 januari. “We willen met een frisse start het nieuwe jaar inzetten”, zegt Maxime Vangompel van Cinema ZED. “Nu al opnieuw openen zou ook niet haalbaar zijn: we moeten de programmatie weer voorbereiden. Vanaf januari is iedereen weer welkom. We verwachten wel dat we met capaciteitsbeperkingen rekening zullen moeten houden.”

